Donny Roelvink en Janice Blok uit elkaar

3FM-dj Timur Perlin komt terug op radioruzie: ‘Het is een ingewik­keld gebeuren’

20 oktober Timur Perlin is vandaag in zijn radioshow op NPO 3FM teruggekomen op het akkefietje dat hij gisteren live op de radio had met zendermanager Sharid Alles. De dj noemde het ‘een heel ingewikkeld gebeuren’ maar wilde er ook niet te veel woorden aan vuilmaken. ,,Ik durf ook niet zo goed m’n baas af te vallen”, zei hij.