Dood kleinzoon Robert de Niro veroorzaakt door fentanyl

Leandro, de 19-jarige kleinzoon van Robert de Niro, is overleden doordat hij een te grote hoeveelheid van de stof fentanyl binnen heeft gekregen. Dat laat zijn moeder Drena weten via Instagram. Maandag maakte ze bekend dat Leandro was overleden.

Volgens Drena verkocht iemand haar zoon drugs waarin fentanyl verwerkt was. ,,Ze wisten het, maar verkochten het toch aan hem”, aldus de moeder van Leandro. Fentanyl, een zeer sterke pijnstiller, kan bij een kleine hoeveelheid al voor een dodelijke overdosis zorgen.

Robert de Niro reageerde diepbedroefd op het overlijden van zijn kleinzoon. ,,We zijn zeer dankbaar voor alle condoleances van iedereen. We willen nu graag privacy zodat we om het verlies van Leo kunnen rouwen”, liet hij weten via een verklaring aan Amerikaanse media.

Leandro was net als zijn opa acteur. Hij was te zien in films als The Collection (2005), Cabaret Maxime (2018) en A Star is Born (2018).

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: