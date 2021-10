Doodgeschoten Halyna Hutchins (42) had ‘supercoole vibe’ en het in zich de beste te worden

Hutchins, pas 42, studeerde in 2015 af aan het Amerikaanse AFI-conservatorium. Drie jaar later kreeg ze in de wereld van de Amerikaanse Cinematografie de titel Rising Star. Ze ontwikkelde zich tot cameraregisseur (of director of photography), die de creatieve en technische vertaalslag van een filmscenario maakt naar het beeld op het filmdoek. Met indie-films als Archenemy, Blindfire, The Mad Hatter, plus een reeks korte films, begon ze naam te maken.



Met de western Rust stortte Hutchins zich op een verhaal over een 13-jarige jongen in de jaren 1880, die in Kansas op de vlucht gaat samen met zijn vervreemde opa. De rol van die opa werd aan Alec Baldwin toebedeeld. Baldwin wordt in de film ter dood veroordeeld nadat hij per ongeluk een lokale boer ombrengt.



Volgens regisseur Adam Egypt Mortimer, die met Hutchins samenwerkte aan de superheldenactiefilm Archenemy, had Hutchins het in zich ‘een zeer beroemde en succesvolle regisseur te worden’. ,,Na Archenemy werd ik door mensen uit het vak gebeld die zeiden dat ze goed werk had afgeleverd’', laat hij weten aan The LA Times. Volgens Mortimer wordt erover gesproken om zijn collega op een of andere manier te eren. ,,Ze bouwde een reputatie op en liet mensen zien waartoe ze in staat was. Ze had een koppige toewijding als het om kunst ging.’’