Door één Instagrampost weten fans het zeker: dit wordt de nieuwe James Bond

Er gebeurt niet bijster veel in het kortje filmpje van Madden en Tucci. De twee hebben allebei een glas met een Martini voor zich staan, daar proosten ze mee en er wordt een slok gedronken. Daarop geeft Madden aan het ‘heerlijk’ te vinden en dan beginnen de acteurs die samen in de Amerikaanse actieserie Citadel spelen te lachen. Toch hebben deze beelden in drie dagen tijd al 200.000 likes opgeleverd en worden ze flink besproken op social media.

De fans van 007 zijn er dan ook van overtuigd dat het een hint is. De video wordt overspoeld met reacties dat Madden, die ook in Game of thrones te zien was, wel de nieuwe Bond moet zijn. Ook de leeftijd van Madden, hij is 36 jaar, lijkt enigszins overeen te komen met wat de makers willen. Eerder werden de namen van Idris Elba (50) en Tom Hardy (45) zo goed als uitgesloten, omdat zij te oud zouden zijn. James Bond-producer Michael G. Wilson gaf aan dat de nieuwe actieheld rond de 30 zou moeten zijn.

No time to die (2021) was de meest recente Bondfilm. Daniel Craig speelde toen nog de rol van James Bond. Hij was de zevende acteur die sinds 1962 de rol van 007 op zich nam in de officiële filmreeks. Eerder kropen Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazenby, David Niven en Sean Connery in de huid van het iconische personage.

