Dotan in nieuwe single: ‘Ik was verdoofd’

De 32-jarige zanger trok zich terug uit de media en werkte in de luwte aan zichzelf en aan nieuwe muziek. Met Numb - verdoofd - laat hij nu dus weer van zich horen. Het is een persoonlijk liedje waarin hij duidelijk refereert aan de afgelopen tijd. ,,Het is een liedje dat ik schreef in een tijd waarin ik niets voelde en niet meer wist hoe het was om iets te voelen... maar er wel alles aan wilde doen om daar weer te komen", liet Dotan eerder deze week weten.

Volgens Dotan is het nummer anders dan zijn fans van hem gewend zijn. ,,Maar ik ben er heel erg trots op en ben superbenieuwd wat jullie ervan vinden.”