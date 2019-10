Doutzen heist zich in leren outfit, Ireen is dol op haar Letitia

Visuele krachttoer trekt onbegrijpe­lijk script Bo­wie-musical recht

19:00 Natuurlijk, de geest van David Bowie zweeft door de zaal. Daarvoor is de grote portretfoto die na de slotscène van Lazarus wordt getoond, niet nodig. De musical eindigt met zijn meest iconische lied Heroes en begint met de song waarin hij – toentertijd nog door vrijwel niemand begrepen – zijn naderende afscheid van de aarde aankondigt. Het is het titelnummer van de voorstelling met als opening de kippenvelregel: Look up here, I’m in heaven.