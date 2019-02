Doutzen is in een wilde bui, Anna poseert voor haar moeder

We zien Doutzen Kroes vaak met steil haar, maar vandaag gaat het Nederlandse topmodel voor een wilde coupe. De blondine deelt een kiekje waarop te zien is hoe haar lokken aan een kant van haar gezicht hangen.

Wild hair Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 27 Feb 2019 om 9:00 PST

Anna Nooshin viert vakantie in het Marokkaanse Marrekech en maakt haar volgers dagelijks gelukkig met kiekjes. Vandaag poseert ze voor haar moeder in een stijlvolle outfit.

My mom took this photo ❤️ @palaisaziza @moroccanmusthaves Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op 27 Feb 2019 om 10:08 PST

Kelly van de Veer stelt veel te denken, maar zegt wijselijk haar mond dicht te houden.

Laura van Kaam wordt dolgelukkig van de temperatuur en het zonnetje in Nederland. De winnares van het tweede seizoen van The Voice Kids kan niet wachten tot de lammetjes weer in de wei huppelen.

Ik word zo blij van dit weer... De vogeltjes, de zon... Ik kan niet wachten tot er lammetjes in de wei speels rondhuppelen en de bomen en weides weer hun mooie kleur terug krijgen! ☀️🌸🌿 #lentemens #noggeenlente #maarwelbijna 🍄 Een foto die is geplaatst door null (@lauravankaam) op 27 Feb 2019 om 7:58 PST

Actrice Kimberley Klaver kan de babykamer met blauwe kleuren inrichten, want ze is in verwachting van een zoon. Op Instagram onthult ze het geslacht van haar eerste kindje. ,,Blue it is #babyboy”, schrijft ze bij een foto van zichzelf in een strakke blauwe jurk op een Spaans strand.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@kimberleyklaver) op 27 Feb 2019 om 1:37 PST

Het keffertje van Bibi Breijman en Waylon heeft een peperdure Gucci-slipper kapot geknaagd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 26 Feb 2019 om 23:27 PST

Droevig nieuws uit Fijnaart. Frans en Mariska Bauer hebben hun bijna 17 jaar oude hondje Kaya in laten slapen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@mariskabauer) op 27 Feb 2019 om 1:05 PST

Zo zwoel kijkt Katja Schuurman als ze, in gedachten verzonken, staart naar ruige landschappen in Kenia.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 26 Feb 2019 om 11:14 PST

Chantal Janzen was gisteravond heel even haar zoontje Bobby kwijt. Ze vond het guitige kereltje echter snel weer terug als ‘kabouter’ in de badkamer.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Feb 2019 om 23:22 PST

Dit is de allereerste modellenfoto van presentatrice Quinty Trustfull (47). Ze maakt ooit als 9-jarige reclame voor hondenbrokken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@qtrustfull) op 26 Feb 2019 om 10:26 PST

Singer-songwriter en klusser Douwe Bob is zijn boot nu al vaarklaar aan het maken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 26 Feb 2019 om 9:54 PST

Wie denkt dat presentatrice Nicolette Kluijver alleen in tropische oorden - zoals voor Expeditie Robinson - voor de camera’s staat, heeft het helemaal mis. Er zijn ook momenten dat ze zich op moet warmen aan aantrekkelijke eindredacteuren en een kacheltje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 26 Feb 2019 om 10:58 PST

En zo ziet Ali Bouali er ‘s ochtends uit als zijn vrouw er even niet is en hij in een shirtje met vlekken voor de kinderen moet zorgen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@alibspec) op 26 Feb 2019 om 23:09 PST

Georgina Verbaan kon de verleiding echt niet meer weerstaan. Ze ging naar een kledingzaak en kocht haar allereerste zomeroutfit voor dit jaar: een bloemig vintagejurkje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 26 Feb 2019 om 16:04 PST

Fender, het zoontje van Roxeanne Hazes en haar verloofde Erik, wordt tegenwoordig als trendy hipstertje per fiets vervoerd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 26 Feb 2019 om 8:34 PST

Je zal maar de overbuurman van actrice Halina Reijn zijn...

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@halinareijn) op 26 Feb 2019 om 14:08 PST

Nikkie de Jager is eens flink onder handen genomen door de visagiste van Oscar-winnares Lady Gaga.

...someone pinch me... @sarahtannomakeup ( @ladygaga's MAKEUP ARTIST ) does my makeup and it was EVERYTHING!!!!! 😩🔥✨ link in bio to watch! 81.6k Likes, 805 Comments - NikkieTutorials (@nikkietutorials) on Instagram: "...someone pinch me... @sarahtannomakeup ( @ladygaga's MAKEUP ARTIST ) does my makeup and it was..."

Sylvie Meis legt het nog één keer uit: de door haar ontworpen lingeriesetjes zijn niet alleen sexy maar ook nog lekker om te dragen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 26 Feb 2019 om 12:15 PST

Actrice Carolien Karthaus-Spoor geeft multitasken een nieuwe dimensie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 26 Feb 2019 om 11:31 PST

Zangeres Hind Laroussi, bezig met carrière maken in de VS, had tussen alle bedrijven door nog even tijd om kletsnat en best bevallig op een zwembadrand te gaan zitten.