Doutzen Kroes stopt met modellenwerk: ‘Ik wil alleen nog maar zuiver zijn’

Doutzen, een van de succesvolste Nederlandse modellen ooit, zag haar leven de afgelopen jaren als een sneltrein waar ze niet uit kon stappen. Door de pandemie kwam die tot stilstand en kon ze nadenken. Ze besefte dat ze niet meer als model wil werken, mede omdat de branche corrupt zou zijn.

,,Ik ben in bepaalde landen geweest waar mensen niks hebben’’, vertelt ze in de podcast van corona-activist Isa Kriens. ,,Ik heb me altijd wel ingezet voor ongelijkheid en ik wil zo graag dat de wereld eerlijk verdeeld is. En op een gegeven moment ontdek je dat het misschien wel kán, maar dat het gewoon zo in stand wordt gehouden. En toen dacht ik: laat alles maar gewoon zitten. Ik wil ook helemaal niet meer dit werk doen, ik wil helemaal niet bijdragen aan die corruptie. (...) Ik wilde niet meer voor merken werken waar ik eigenlijk niet helemaal achter stond.’’

Kroes had dat gevoel de afgelopen jaren vaker, maar verantwoordde voor zichzelf altijd waarom ze voor de bedrijven bleef poseren. ,,Ik kon mezelf altijd vertellen: ja, maar daardoor kan ik weer goede dingen doen, zo werkt de wereld. Je doet het ene corrupte ding na het andere, en dan misschien minder erg. Je werkt voor een merk waar je het crèmepje misschien niet van gebruikt... Dat is natuurlijk niet heel erg misschien, maar in mijn geval was het: ik wil alleen nog maar zuiver zijn.’’

Quote Ik voelde heel erg veel vrijheid door te denken: ik ga dit gewoon niet meer doen. Ik ga mijn agentschap bellen en zeggen: ik ga niet meer door Doutzen Kroes

Coronapost gaf de doorslag

Ze ging zichzelf vragen stellen. ,,Ik zag dat ik eigenlijk alles heb’’, aldus Doutzen. ,,Ik heb een leuk gezin, gezonde kinderen, een leuke man, mooie familie om me heen, allemaal lieve mensen. Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe, wat is mijn beweegreden? Is dat omdat het al zo is? (...) Toen dacht ik: ik ga nog één keer mijn opdracht afmaken die ik had staan in mijn agenda. Om te ervaren of ik dit echt leuk vind, doe ik het met mijn hart of met mijn hoofd?’’

Ze trok naar Parijs voor haar allerlaatste shoot. Op dezelfde dag stelde ze de Instagram-post op die in juli 2020 veel losmaakte. Ze vroeg zich daarin onder meer af of de overheid gezien het coronabeleid wel wil dat het volk gezond is. Toen ze de post plaatste, wist ze dat ze wilde stoppen.

,,Toen zat ik in de studio, drukte ik op ‘send’ en toen vielen alle lichten uit. Ik voelde zo’n geluksmoment, dat ik met de wereld mocht delen hoe ik er echt in sta, hoe ik me echt voel, en de vragen die ik had. Ik voelde ook heel erg veel vrijheid door te denken: ik ga dit gewoon niet meer doen. Ik ga mijn agentschap bellen en zeggen: ik ga niet meer door, ik vind dit eigenlijk wel heel fijn zo. Misschien is dit een pauze, misschien is dit ook wel mijn pensioen. Misschien ga ik nooit meer beginnen, wie weet.’’

