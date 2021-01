Douwe pronkt met zijn vrouwen en Chantal wil kids achter behang plakken

Video Tony Junior treedt gewoon op voor volle zalen: 'Essentiële reizen mochten nog, dit is voor mij essentieel’

15 januari Alsof corona niet bestaat. Honderden mensen dansen op elkaar gepakt op de beats van de Nederlandse dj Tony Junior. Het gebeurt deze dagen in Taiwan, waar ze het virus heel goed onder controle hebben. ,,Het is ongelooflijk wat ik hier meemaak’’, zegt de dj, die wel eerst veertien dagen in strenge quarantaine ging.