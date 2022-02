Draagt onze koningin nu een jas van Willem-Alexander?

Daft Punk lanceert jubileume­di­tie van debuutal­bum

Het Franse house-en electroduo Daft Punk viert hun 25-jarig jubileum met een nieuwe editie van hun debuutalbum Homework. Daarop staan een aantal nieuwe remixes, onder andere van hun hits Around The World, Revolution 909, Burnin en Teachers. Het fysieke album is pas in april verkrijgbaar, meldt NME.

23 februari