Dragons’ Den terug op tv: bij Viaplay

Dragons’ Den is een internationaal succesvol programma waar beginnende ondernemers hun ideeën pitchen bij potentiële investeerders, de zogeheten ‘dragons’. Deze vijf succesvolle zakenmensen kunnen de starters dan helpen met een eventuele investering of belang in het bedrijf. Het format is afkomstig uit Japan, waar het tussen 2001 en 2004 werd uitgezonden door Nippon TV. Inmiddels is het door de jaren heen in meer dan veertig landen uitgezonden.



In Nederland werd het programma in 2007-2008 uitgezonden door de KRO en gepresenteerd door Jort Kelder. De ‘dragons’ waren toen Arjen de Koning, Annemarie van Gaal, Henk Keilman, Willem Sijthoff en Jan Pieter Melchior. De laatste werd in 2008 vervangen door George Banken.



In april 2020 kwam Dragons‘ Den terug op NPO 1, geproduceerd door Vincent TV en eerst gepresenteerd door Sander Schimmelpenninck (2020) en daarna Jort Kelder (2021) met Won Yip, Shawn Harris, Pieter Schoen, Michel Perridon en Nikkie Plessen als potentiële investeerders. De laatste twee zullen in de nieuwe Dragons’ Den worden vervangen door Bas Witvoet en Manon van Essen.



De opvolger op Viaplay kent in ieder geval geen presentator. Potentiële investeerders met ideeën kunnen zich nog steeds aanmelden via dragonsden@vincenttvproducties.nl.



