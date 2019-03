Drake annuleert weer optreden Amsterdam

POLL Wereldbe­roemd standbeeld Michael Jackson in Best mogelijk tóch weg, McDonald's overweegt stappen

19:42 BEST - Museum Madame Tussauds in Amsterdam en het filiaal van McDonald's in Best beraden zich op het verwijderen van standbeelden van zanger Michael Jackson. Dat hebben zij maandag laten weten. In beide gevallen wordt er nagedacht of het sculptuur nog wel ‘gepast’ is.