Drake & Josh-ster Drake Bell vermist

Eerbetoon 50 jaar ABBA in november in AFAS Live

In AFAS Live wordt in november stilgestaan bij een halve eeuw ABBA. Het is dan precies 50 jaar geleden dat het debuutalbum Ring Ring uitkwam. Een jaar na dat album, in 1974, werd de Zweedse popgroep wereldberoemd door het Eurovisie Songfestival te winnen met het nummer Waterloo.