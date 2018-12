Drake schikt met model na over en weer dreigen met rechtszaken

Drake en Layla dreigden over en weer met rechtszaken. Zij beweerde door hem te zijn verkracht en bezwangerd en eiste miljoenen in ruil voor haar stilzwijgen. Drake beschuldigde haar van afpersing, emotionele mishandeling, fraude en laster en eiste een schadevergoeding. ,,De zaak tussen Drake en Layla is opgelost’’, liet een advocaat van de zanger weten aan de New York Post . Wat de schikking precies inhoudt, is niet bekendgemaakt. Volgens de advocaat is onder meer afgesproken dat Layla de verhalen over haar nacht met Drake niet meer herhaalt.

Niks verkeerd gedaan

Layla ontmoette Drake in februari 2017 in Manchester, waar de zanger was in het kader van zijn Boy Meets World Tour. Na een concert hadden de twee, met wederzijdse instemming, seks in Drakes hotelkamer. Een paar maanden later beweerde de vrouw in verwachting te zijn.



Toen Drake niet op haar berichten reageerde, stapte ze naar de politie met het verhaal dat Drake haar had verkracht. De politie dook in het verhaal en hoorde de zanger, maar kwam tot de conclusie dat Drake niets verkeerd had gedaan. Volgens de zanger eiste Layla vervolgens miljoenen zwijggeld, waarna hij naar de rechter stapte.



,,Drake en zijn team zijn blij met deze uitkomst’’, weet de advocaat. ,,Hij vraagt zijn fans en de media om ruimte, zodat beide partijen weer verder kunnen met hun leven.’’