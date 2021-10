Drama bol van een rellen, misdadige praktijken, onverbloemd antisemitisme en geweld tegen vrouwen

Snelheids­boe­tes in Duitsland vanaf volgende maand verdubbeld

5:00 Snelheidsduivels moeten vanaf volgende maand in Duitsland rekening houden met flink hogere boetes. De bekeuringen voor te hard rijden zijn in bijna alle gevallen verdubbeld, maar in vergelijking met Nederland valt het nog altijd erg mee.