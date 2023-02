Dramaserie Dertigers krijgt vierde seizoen

Serierecensie Vier sterren voor serie Shrinking: zo kwetsbaar was Harrison Ford nog nooit

Als vitale 80-plusser lijkt Harrison Ford nog volop verknocht te zijn aan het vertolken van memorabele filmrollen. Zo zal hij in de tweede helft van 2023 weer te zien zijn in een nieuw Indiana Jones-avontuur. Met als veelzeggende ondertitel The Dial of Destiny. Of dat nog een geloofwaardige vertolking oplevert is afwachten. Misschien ondergaat hij een digitale verjongingskuur.

10 februari