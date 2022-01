Dramaserie Nood krijgt tweede seizoen

Rondé is niet te stoppen: miljoen views voor clip, piek in Top 40 én meest gedraaid op de radio

De Utrechtse band Rondé blijft maar scoren met de hit Hard to say goodbye. De clip tikt de 1 miljoen views aan op YouTube en het lied is voor de zoveelste week het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio. Na twintig weken in de Top 40 keert het lied ook nog eens terug in de hoogste regionen van de lijst.

