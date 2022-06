Dramatische trouwdag voor X Factor-deelnemer: bruid overlijdt op grote dag

‘Ik kan het niet geloven dat ik deze woorden schrijf’, begint Mann zijn post op Instagram. ‘Maar mijn lieve Dani - mijn beste vriend, mijn alles en meer, de liefde van mijn leven - is in de vroege zaterdagochtend overleden.’ Het gebeurde uitgerekend op de dag dat hij zou trouwen met Danielle. ‘Wat de gelukkigste dag van ons leven had moeten zijn, eindigde in een onomkeerbaar liefdesverdriet.’



Extra tragisch is dat de twee acht maanden geleden ouders zijn geworden van zoontje Bowie. ‘Ik ben helemaal kapot als ik dit probeer te verwerken en ik weet eerlijk gezegd niet waar ik verder moet, maar ik weet wel dat ik alle kracht moet gebruiken die ik kan opbrengen voor onze kleine jongen. Ik zal geen stempel drukken op de ouder die je al was geworden, maar ik beloof je dat ik er alles aan zal doen om Bowie op te voeden zoals we altijd wilden. Ik beloof je dat hij zal weten hoe geweldig zijn moeder was. Ik beloof je dat ik je zo trots zal maken.’