Drie Franse acts en een nieuwe zomerhit in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 26 maart. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 9 zittenblijvers, 13 zakkers en 15 stijgers.

39 (--) RUN- Becky Hill + Galantis

Becky Hill schrijft al een jaar of tien nummers met MNEK en nog steeds noemt ze ieder moment dat ze samen aan nummers kunnen werken ‘magisch’. De 28-jarige Britse stond al drie keer eerder in de Top 40 waarbij Remember, dat ze met David Guetta maakte, haar grootste hit werd. De Fransman bestempelde haar trouwens als een ‘zeldzame koningin in de dance-music’.



Run schreef ze dus samen met MNEK die zelf ook in de lijst staat met Where Did You Go? en deze week naar nummer 20 klimt. De nieuwste van Becky Hill – Run – is een samenwerking met Galantis en komt de lijst binnen op nummer 39.

36 (--) REDRUM- Sorana & David Guetta

Sorana heeft haar thuisland Roemenië verlaten om, eerst in Londen en later in Los Angeles, succes te zoeken in de muziekwereld. Zo schreef ze al tracks voor de Chainsmokers, Ava Max, Galantis en David Guetta. Inmiddels werkt ze ook aan haar eigen tracks en redruM, dat in januari verscheen, is haar eerste single.



David Guetta, met wie ze het nummer maakte, scoort inmiddels zijn 54e hit. Daarmee komt hij er nog eentje tekort om het record van BZN en Madonna te evenaren als act met de meeste Top 40-hits. redruM is nieuw op nummer 36.

31 (--) TROMPETA- Willy William

Hadden we vorige week alleen Ofenbach als Franse act in de Top 40 – deze week verwelkomen we er nóg twee met de binnenkomst van David Guetta én Willy William. Die laatste pakte Infinity, dat in 1990 en 2008 een top 3-hit werd, en voorzag het van een Spaanstalige tekst. Afgelopen week was de ‘zomerhit-in-wording’ al Alarmschijf bij Qmusic en deze week is Trompeta de hoogste nieuwe in de lijst op nummer 31.

1 ( 1) HALLO- Antoon

Deze week hebben we opnieuw een Nederlands podium in de Top 40. S10 blijft met De Diepte zitten op nummer 3 en The Motto van Tiësto en Ava Max staat opnieuw op nummer 2 en dat is inmiddels voor de vijfde week. Antoon heeft met Hallo voor de tweede week de populairste hit van ons land in handen. Hij evenaart de prestatie van bijvoorbeeld DJ Jean, Afrojack, Rolf Sanchez en Mart Hoogkamer die de Top 40 ook twee weken wisten aan te voeren.

Iedere werkdag hoor je op Qmusic, even na zessen, hoe de nieuwe lijst vorm krijgt in de Top 40 Update. Een nieuwe Top 40 is er deze vrijdag weer, vanaf 14.00 uur op Qmusic.

