Dries Roelvink heeft coronavirus: ‘Ik ruik de wijn niet meer’

Hoe Dries (61) het virus op heeft gelopen is onduidelijk. ,,Ook ik zit in quarantaine", vertelt hij. ,,Ik had afgelopen week geen geur meer. Ik rook de wijn en de bloemen niet meer. Toen heb ik me laten testen en daaruit kwam dat ik het coronavirus heb. Gelukkig heb ik geen andere klachten.”



Dries zit inmiddels een aantal dagen in thuisisolatie, zijn vrouw Honoria is niet besmet. De zanger, die eerder dit jaar stopte met zijn goedbeluisterde column op NPO Radio 1, laat zich later deze week opnieuw testen om te kijken of hij nog steeds besmet is.