Drugs, drank en grenzeloze hufterigheid: je mag hopen dat de makers van Exit flink overdrijven

RecensieVoor wie deze zomer graag op de bank neerploft, bieden de streamingdiensten genoeg uitkomst. Wij tippen op deze plek een goede film of serie.

Exit (NPO Plus) Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komedie/drama



Ze zijn succesvol, steenrijk en buitengewoon schofterig. Adam, William, Henrik en Jeppe, vier Noorse vrienden die dankzij een reeks slimme transacties in de financiële wereld zo veel geld hebben verdiend dat ze van gekkigheid niet meer weten wat ze ermee moeten doen.

Het vormt de basis voor Exit, een Noorse tv-serie van drie seizoenen die het midden houdt tussen komedie en drama. Hoewel de makers stellen dat het scenario is gebaseerd op gesprekken met mensen uit de Noorse financiële wereld, is het duidelijk dat de verhalen in Exit flink worden overdreven. Dat mag je althans hopen.

Tekst gaat verder onder de trailer

De serie schetst een wereld waarin voor de vier multimiljonairs vrouwen alleen goed zijn voor seks of om op de kinderen te passen. Uit verveling - ze hebben immers alles wat ze willen - gaan ze zich volledig te buiten aan prostituees, alcohol en buitensporig veel cocaïne. De mannen gedragen zich als verwende kinderen en bezitten bovendien een misplaatst gevoel van onaantastbaarheid. In hun wereld is alles te koop.

Driftbuien

Krijgen ze hun zin een keer niet en biedt zelfs geld geen oplossing, dan leidt dat tot driftbuien met niet zelden een gewelddadige afloop, want de mannen hebben hun eigen moraal en eigenen zich het recht toe om wie ze ook uitkiezen in elkaar te slaan.

Deze grenzeloze hufterigheid neemt in omvang alleen maar toe en brengt de mannen uiteindelijk stuk voor stuk in problemen. Als kijker gun je ze die flinke uitglijders, hoewel je sporadisch ook sympathie voor ze voelt. En dat ondanks die vergaande zelfingenomenheid, die Adam in de serie feilloos onder woorden brengt: ‘Ik kom bijna overal wel mee weg’.

Meer van onze recensies lezen? Zoek hieronder een serie of blader door de artikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.