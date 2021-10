Drugsleverancier van fatale dosis Mac Miller bekent schuld

De Amerikaanse rapper, die al jaren kampte met verslavingen, zou de drug oxycodon hebben besteld bij een dealer. Die kocht de pillen in bij Walter, maar kreeg in plaats daarvan zonder dat hij het wist drugs die de sterke pijnstiller fentanyl bevatten. Deze stof werd Miller (26) uiteindelijk, in combinatie met cocaïne en alcohol, fataal. Ook tegen de dealer en de koerier van de pillen loopt voor zover bekend nog een zaak.

Fentanyl is in de Verenigde Staten een grote oorzaak van fatale overdoses. Zo stierf eerder dit jaar The Flash-acteur Logan Williams aan een overdosis drugs waarin die stof zat. Ook Prince was in 2016 slachtoffer van fentanyl.