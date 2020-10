Dua Lipa haalt uit naar Britse tabloid: ‘Geen coronamaatregels overtreden tijdens clipshoot’

video Rapper Lil’ Kleine betrokken bij mishande­ling, beelden mogelijk in Opsporing Verzocht

15:58 Een 28-jarige Amsterdammer heeft aangifte gedaan van een mishandeling waarbij rapper Lil’ Kleine betrokken was. De bekende artiest zou de man in december 2019 hebben mishandeld in een Amsterdamse discotheek. De manager van de rapper, Nathan Moszkowicz, probeerde het slachtoffer te bewegen zijn aangifte in te trekken in ruil voor ‘een persoonlijke afspraak om alles uit te praten’.