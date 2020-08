Dua Lipa houdt de vaart in de Top 40 erin

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 32. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 4 zittenblijvers, 15 stijgers en 18 zakkers.

UN DIA – ONE DAY- J Balvin & Dua Lipa & Bad Bunny & Tainy

Dua Lipa houdt de vaart er stevig in qua hits want ze is de eerste artiest van 2020 met een vijfde hit. Break My Heart zakt deze week naar nummer 36 en Hallucinate klimt naar nummer 26. Deze week verwelkomen we de volgende hit waarop we Dua horen: Un Dia – One Day. Daardoor staat ze deze week opnieuw met drie gelijktijdige hits in de Top 40 en dat is nu voor de 13e week. Alleen Rihanna en Ariana Grande wisten het nog langer vol te houden met een gelijktijdig trio van hits. Un Dia – One Day is nieuw op nummer 29.

MÁS MÁS MÁS- Rolf Sanchez

Zes keer al hoorden we in een Top 40-hit zowel de Nederlandse als de Spaanse taal. In de helft van die gevallen was daarop ook de stem van Rolf Sanchez te horen. Más Más Más is de volgende tweetalige hit van de Nederlander en die past prima bij het tropische zomerweer. Vorige week kwam de ex-Alarmschijf de Top 40 binnen op nummer 38 nu is het, op nummer 23, de snelste stijger.

SOME SAY- Nea

Als Some Say je bekend in de oren klinkt dan kan dat wel kloppen; dik twintig jaar geleden stonden de Italiaanse boys van Eiffel 65 met Blue (Da Ba Dee) vijf weken op nummer 1. Flo Rida gebruikte dat nummer in 2003 op zijn hit Sugar maar de Amerikaanse rapper kwam er toen niet verder mee dan nummer 13. Nea zorgt er deze week voor dat het opnieuw een top 10-hit is; Some Say klimt 8 plekken naar nummer 9.

SAVAGE LOVE (LAXED – SIREN BEAT)- Jawsh 685 & Jason Derulo

De top 3 is hetzelfde als vorige week met Watermelon Sugar van Harry Styles op 3 en Banana van Shaggy en Conkarah op 2. Vorige week wist Savage Love de eerste plek te bereiken en daar staan Jawsh 685 en Jason Derulo ook deze week. Deze week hoor je even geen Top 40 Update maar wel van maandag tot en met donderdag de lekkerste zomerhits in de Q Top 500 Van De Zomer.

Vrijdag hoor je, vanaf 14.00 uur, op Qmusic weer een splinternieuwe Top 40.