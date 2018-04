Duitse ster Hélène Fischer treedt op in GelreDome Arnhem

Fischer is in eigen land één van de grootste popsterren aller tijden, maar heeft ook een grote schare Nederlandse fans, met name in het grensgebied. De 33-jarige Duitse verkocht sinds haar debuut in 2005 meer dan 15 miljoen albums.



Website oktoberfestfan.nl publiceerde een poll waarin liefst 29.000 fans lieten weten dat ze dolgraag een concert van Fischer in Nederland zouden willen.



Vorige week kwam ze in het nieuws door een uit de hand gelopen 1 april grap dat ze in mei een tweetal concerten in GelreDome zou geven. De waarheid dat ze in september optreedt, achterhaalt nu die leugen.