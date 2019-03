Duizenden mensen brengen model Lotte van der Zee laatste groet

VideoVoor het openbare afscheid van Lotte van der Zee was vandaag grote belangstelling. Duizenden mensen kwamen naar de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede om de laatste eer te betuigen aan het vorige week overleden 20-jarige model. Na de openbare herdenkingsbijeenkomst wordt het model in besloten kring gecremeerd.

De ouders van Lotte van der Zee brengen hun dochter vandaag naar haar laatste rustplaats. Het wordt een emotionele dag voor Bert en Eugeniek, maar desondanks maken ze zich op voor ‘een geweldig afscheid’. ,,Het wordt een tribute naar Lotte toe, zoals ze in het leven stond en iedereen het geluk gunde", zei Bert bij het openbaar afscheid voor de camera van het ANP. ,,We hebben besloten dit zo te doen omdat we heel veel verdriet hebben ervaren van mensen uit haar omgeving. Ook mensen die haar niet kennen, maar toch wat voor haar betekend hebben, gunnen we de gelegenheid om afscheid van haar te nemen.’’

Nacho's

Van 10.00 tot 13.30 uur konden belangstellenden afscheid nemen van Lotte. Voor de Grote Kerk werd de stroom van duizenden bezoekers volgens Tubantia via dranghekken naar binnen geleid. Sommige belangstellenden moesten anderhalf uur wachten voor ze de kerk binnen konden. In de kerk werden bakjes nacho’s uitgedeeld, omdat Lotte die zo lekker vond. Ook kregen bezoekers een zakje zonnebloempitten mee, om de ‘stralende’ Lotte te herdenken. De kist van Lotte was omringd met bloemen en persoonlijke spullen en foto’s. Zo hing er de sjerp die ze kreeg toen ze twee jaar geleden werd gekroond tot Miss Teenage Universe en lag er een helm die ze droeg als keepster bij haar hockeyteam.

,,Dat geeft zoveel warmte, doet je zo goed", zei Eugeniek over de vele steunbetuigingen die zij en haar man ontvingen. ,,Mensen voelen zo met je mee en willen geen van allen Lotte missen, ook wij niet. Maar de mensen herinneren haar dus ook als lief en spontaan. Dat is toch geweldig, dat je je meisje zo neer mag zetten dat iedereen goed over haar spreekt en lief voor haar is. Dat vinden wij ontzettend warm.’’

Lekker huilen

De vele belangstelling helpt Lotte's ouders ook in het rouwproces. ,,Men adviseerde ons één uurtje per dag visite te laten komen, dat vloog ons zo naar de keel", aldus Bert. ,,Wij willen mensen om ons heen. Dat is onze manier van rouwen. Van ons afpraten, herinneringen ophalen, lekker huilen met elkaar. Dat heeft ons ontzettend goed gedaan. Ik denk dat Lotte dat ook van ons heeft; mensen om je heen, weten wat er in de wereld om je heen gebeurt. Waar zitten mensen mee? Kun je helpen, kunnen ze ons helpen? Dat vinden wij rouwen. Met stil in een hoekje gaan zitten verwerk je ook niks."

Bert en Eugeniek hopen de komende weken meer duidelijkheid te krijgen over waarom hun dochter is gestorven. Lotte kreeg tijdens een skivakantie in Oostenrijk plotseling een hartstilstand. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in München, waar ze stierf. Justitie in Duitsland doet onderzoek naar de toedracht van haar dood. ,,Het feit dat ze door justitie nog even is meegenomen voor onderzoek is een formaliteit. Niks om achter te zoeken of je zorgen om te maken", vertelde Bert. ,,Ik heb eergisteren de hele ochtend met ze gepraat. Het is het uitsluiten van dingen die gebeurd zijn waar ze niet naar moeten zoeken. En niet meer dan dat."

De kist van de 20-jarige Lotte van der Zee omgeven door bloemen en persoonlijke spullen in de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede.

Plaatje

Desondanks willen Lottes ouders graag meer weten over wat hun dochter is overkomen. ,,Ook voor ons is het belangrijk dat er iets uitkomt", zei Eugeniek. ,,Stel dat ze is overleden aan hartfalen, dan moeten ook wij ons laten onderzoeken. Het is ook voor ons heel belangrijk dat er duidelijkheid komt waar ze aan is overleden."

Voor het zover is, is het eerst tijd om afscheid te nemen van Lotte. Het moeilijkste moment van de dag hebben Bert en Eugeniek al achter de rug. ,,Dat vond ik vanochtend, toen we echt afscheid moesten nemen van haar omdat de kist dichtging. Dat is voor ons eigenlijk de afsluiting." ,,Het is definitief", vulde Bert zijn echtgenote aan. ,,Maar dat hebben we met liefde gedaan", ging Eugeniek verder. ,,Met de opa's hebben we haar gesloten. Dat vond ik het moeilijkste. Haar niet meer mogen zien, voelen en ruiken. Het was gewoon een plaatje, ook nu.”

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

De rouwadvertentie voor Lotte.

