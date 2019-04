Duncan Laurence maakt favorietenrol waar

Bredase Bram en Patty (Married at First Sight) verwachten eerste kindje

7 april BREDA - Vrolijk nieuws voor Married at First Sight-koppel Bram en Patty uit Breda: er komt gezinsuitbreiding. Vier jaar nadat ze meededen aan het liefdesexperiment van RTL 4 is Patty in verwachting van een meisje.