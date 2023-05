Duncan Laurence niet betrokken bij songfestivalevaluatie AvroTros

Nicolai en Cooper beleefden in aanloop naar het songfestival in Liverpool een roerige periode. Het duo zong vals tijdens de twee eerste live-optredens en besloot daarom het nummer Burning Daylight tijdens het evenement anderhalve octaaf hoger te gaan zingen . Laurence kreeg kritiek omdat hij volgens veel mensen meer voor het onervaren tweetal had kunnen doen en ook werden vraagtekens gezet bij het selectieproces van AvroTros.

De omroep liet nadat Nicolai en Cooper zich in de eerste halve finale niet hadden gekwalificeerd voor de finale weten de komende tijd uitgebreid te gaan evalueren. Als die evaluatie is afgerond kunnen artiesten zich weer aanmelden om Nederland te vertegenwoordigen in 2024. ,,We doen dus zeker weer mee”, zei een woordvoerster. ,,Maar we zijn eerst aan het kijken waar het beter kan en moet. Dat maken we binnenkort bekend en daarna openen we de inschrijving.”