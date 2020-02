Duncan Laurence pakt Edison, Willeke Alberti krijgt oeuvreprijs

De Edison-jury noemt Arcade ‘een uiterst smaakvolle en integere song’ die ‘stijlvol en prachtig geproduceerd’ is. ,,Arcade reikt tot ver over onze grenzen en lijkt slechts het begin van nog veel meer moois", zo staat in het juryrapport. Duncan kreeg de voorkeur boven Roller Coaster van Danny Vera en Hoe Het Danst van Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren.



Willeke Alberti kreeg vanavond een prijs voor haar gehele oeuvre. Volgens de jury heeft de zangeres met haar liedjes een onvergelijkbare bijdrage geleverd aan de Nederlandse muziekcultuur. ,,De jury van de Edisons heeft grote waardering voor die grenzeloze veelzijdigheid van Willeke Alberti”, zo staat in het juryrapport. ,,Het lukte haar daarbij altijd weer een nieuwe generatie aan te spreken, zonder haar oude fans kwijt te raken. (...) En wat ze ook deed, van haar eerste hitjes tot haar recente mega-optredens, het was altijd van een vanzelfsprekende allure en zeggingskracht.”



Willeke heeft al een aantal Edisons in de kast staan. Zo won ze in 1965 haar eerste prijs voor haar debuutalbum Willeke. In 1993 werd de zangeres voor het laatst het podium opgeroepen toen ze een Edison in de categorie levenslied won voor haar album Een Beetje Mazzel. Haar oeuvreprijs komt precies zestig jaar nadat Willekes vader Willy de allereerste Edison in ontvangst nam in de toenmalige categorie vocaal.