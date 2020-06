Duncan Laurence schenkt helft opbrengst concert aan Black Lives Matter: ‘Het is tijd voor verandering’

Het optreden in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam wordt op 18 juni gelivestreamd. De zanger zal tijdens het concert zijn eigen hits ten gehore brengen, maar ook in duet gaan met enkele gastartiesten als Joe Buck. Er zal geen publiek bij aanwezig zijn. Mensen kunnen een ticket voor de stream van het optreden kopen voor 13 euro.



De helft van die opbrengst gaat naar de Black Lives Matter-organisatie. ,,Er wordt nu iets aangekaart dat eeuwen geleden al aangekaart had moeten worden", vertelt Laurence daarover. ,,Het is tijd voor verandering en dat we ons daar allemaal voor inzetten. Mensen moeten zich dat gaan realiseren. Je voelt je zo machteloos, terwijl ik iets wil doen, ik wil me inzetten, daarom heb ik bewust gekozen voor deze verdeling.”



Duncan hoopt dat de Black Lives Matter-beweging iets in gang heeft gezet: ,,Dat mensen wakker worden en zeggen: ‘Het is ook niet normaal’.” Hij vindt het belangrijk daar ook een steentje aan bij te dragen. ,,Ik wil doen wat ik kan en dit is daar onderdeel van.”



De andere helft van de opbrengst van het concert van Duncan gaat naar zijn band, die door de coronacrisis weinig werk had.