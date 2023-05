Duncan Laurence zingt You'll Never Walk Alone bij finale songfestival

You’ll Never Walk Alone is sterk met Liverpool verbonden doordat het altijd op de tribunes van voetbalclub Liverpool wordt gezongen.

Tijdens dezelfde intervalact komen ook diverse andere ‘all stars’ uit het recente songfestivalverleden in actie. Zo zingt Mahmood, in 2019 tweede achter Laurence, het nummer Imagine van John Lennon en mag de IJslander Daði Freyr eindelijk optreden op het songfestivalpodium. Hij zag zijn show in Rotterdam in rook op gaan, toen een van zijn bandleden corona bleek te hebben. Freyr doet een cover van de hit Whole Again van Atomic Kitten.