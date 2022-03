Dune gaat aan kop met vier Oscars, nog voordat ceremonie van start is gegaan

Dune vertelt over een briljante jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen. De film is genomineerd in tien categorieën.

Alleen het Netflix-drama The Power of the Dog van regisseur Jane Campion kreeg meer nominaties: twaalf in totaal. Musicalremake West Side Story en het coming of age-drama Belfast kregen er elk zeven.