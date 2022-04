Dwalen in een droomwereld: zo werkt het eerste onderdompeltheater van Nederland

Renée van Wegberg en Bettina Holwerda gaan samen theater in

Renée van Wegberg en Bettina Holwerda gaan samen het theater in met een nieuw theaterconcert #PERFECT. Dat maakten ze vanochtend bekend. Het theaterconcert is een muzikale avond vol zelfspot en persoonlijke verhalen over moederschap, het huwelijk, een ‘powervrouw’ willen zijn en loslaten.

9:33