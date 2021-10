Dwayne Johnson heeft benen als boomstronken en Christina Aguilera draagt alleen handdoekje

Mees Kees gaat zingen! ‘Nuchtere boer’ maakt musicalver­sie van kinderboe­ken­held

9:15 Het was een bestseller in boekvorm en een filmserie die meer dan twee miljoen bezoekers trok. Dus dat Mees Kees tot musical wordt bewerkt, is zo verrassend niet. Verrassend is misschien wel dat de jonge producent Giovanni Sturkenboom de rechten in de wacht heeft gesleept.