Dylan Penn: ‘Ik doe constant audities en word ook constant afgewezen’

Flag Day was een van de heetste tickets van het afgelopen filmfestival van Cannes. Al kwam dat voort uit een cynisch soort nieuwsgierigheid: het willen zien of Sean Penn het nog in zich heeft een parel van het kaliber Into The Wild (uit 2007) af te leveren. Met zijn laatste wapenfeit als regisseur – dat hij als acteur een klassebak is, weten we door films als Milk en Dead Man Walking allang – had hij nog een flater geslagen: The Last Face (2016) staat inmiddels te boek als de meest uitgelachen film uit de geschiedenis van het festival. Het kostte Penn naar verluidt zelfs zijn relatie met hoofdrolspeelster Charlize Theron.