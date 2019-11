E.T. keert terug op aarde in commercial en bezoekt volwassen Elliott

De originele vertolker van Elliott, acteur Henry Thomas, pakte zijn oude rol op voor de vier minuten durende reclame, die met goedkeuring van Spielberg is gemaakt. In de commercial landt E.T. in de tuin van Elliott, die hem voorstelt aan zijn gezin. ,,Er is een hoop veranderd sinds je hier voor het laatst was", vertelt de vader aan zijn buitenaardse vriend, die kennismaakt met onder meer het internet, een tablet en smart-tv.



In een verklaring noemt Thomas de reclame ‘een win-win’, omdat fans van de film hun geliefde personages terugzien, maar niet het risico lopen om hun speciale herinneringen aan de film te verliezen door een complete sequel.



De acteur was tien jaar oud toen hij de originele film opnam. Zijn televisiezusje werd gespeeld door Drew Barrymore, die destijds zeven was. Om de jonge acteurs zoveel mogelijk mee te voeren in het verhaal, besloot Spielberg de film in chronologische volgorde op te nemen. E.T. werd in 1982 de film met de beste box office-resultaten ooit en hield dat record elf jaar lang, tot het werd verbroken door Jurassic Park.