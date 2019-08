Echte verhalen met hulp van meestervertellers Micha Wertheim en Paulien Cornelisse

Echt GebeurdPodcasts! Elke dag lijkt er een nieuwe bij te komen. De zomervakantie is dan ook het ideale moment om in te haken bij een bestaande podcast. Deze site brengt deze week zes toppers onder jouw aandacht.

De formule

De titel verklapt het al: een persoon vertelt een verhaal dat echt is gebeurd. Soms zijn dit mensen uit de theaterwereld, maar regelmatig zijn dit voor het grote publiek totaal onbekenden. Zij hebben dan hulp gekregen van het team achter Echt Gebeurd, bestaande uit onder anderen cabaretiers Micha Wertheim en Paulien Cornelisse. Eens per maand leest er ook iemand voor uit zijn of haar puberdagboek.

Voor wie?

Eigenlijk voor iedereen. De verhalen die worden verteld zijn waargebeurd en dat zorgt ervoor dat ze ook heel herkenbaar zijn. Met een beetje inlevingsvermogen kun je best voorstellen dat dit jou ook overkomen is. Of het brengt u even terug naar die ene vakantie in Italië, waar toen ook alles misging.

Waarom deze?

Echt Gebeurd is een van de langslopende podcasts in Nederland en dat is natuurlijk niet voor niets. Inmiddels zijn al 210 afleveringen verschenen, live opgenomen in theatercafé Toomler. Theatermakers als Howard Komproe, Tex de Wit en Joep van Deudekom hebben al een verhaal verteld, maar ook de grondleggers van deze podcast, Micha Wertheim en Paulien Cornelisse.



Het leukst zijn wellicht toch wel de verhalen van de minder ervaren sprekers. De goede luisteraar hoort duidelijk dat er hulp is geweest om de vertelvorm voor het theater aantrekkelijk te maken, maar dat is niet storend. Sterker nog: de verhalen zijn van zichzelf vaak al sterk genoeg. Op deze plek zou ik graag een voorbeeld geven, maar daarmee wordt de verrassing uit de podcast gehaald. De verhalen zijn opgedeeld in thema’s, zo zijn er anekdotes over exen, vakanties, vrienden en familie.



Voor wie nieuwsgierig is geworden en er een beetje wil inkomen, is het Echt Gebeurd-verhaal van Micha Wertheim een aanrader. Hij is als cabaretier een meesterverteller en neemt u in een kwartier tijd helemaal mee in een situatie met tussendoor een subtiele kwinkslag.

Wel jammer dat...

De afleveringen soms zo kort zijn. Bij een verhaal korter dan tien minuten, mag er eigenlijk nog wel een tweede verhaal achteraan.

Kortom

Ideaal als u even een kwartiertje in de auto zit, bij een korte wandeling of als verhaaltje voor het slapen gaan. Ontspannend met een kwinkslag. Echt Gebeurd is te vinden via de vaste platforms (Spotify en iTunes).