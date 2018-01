'Echtpaar' Kidman en Skarsgård ook bij SAG Awards weer in de prijzen

The Voice weer in de prijzen bij Producers Guild

21 januari John de Mol is zaterdagavond weer in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Producers Guild Awards, de prijzen van de vakbond van producenten in Amerika. Het programma The Voice werd bekroond als best geproduceerde competitieve televisieprogramma. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat The Voice deze prijs wint.