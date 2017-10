Ed Sheeran annuleert komende optredens wereldtournee

Estavana over huwelijk met Raf: 'Nu? Nee! Opsodemieteren'

18 oktober Estavana Polman (25) zit er niet direct om te springen om in het huwelijksbootje te stappen met Rafael van der Vaart (34). De in Denemarken woonachtige handbalster vindt de geboorte van dochtertje Jesslynn voorlopig bijzonder genoeg en is gelukkig zo. Rafael ziet een tweede bruiloft wel zitten. Zijn eerste appje naar haar was: ,,Wil je met me trouwen?''