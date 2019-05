Ed Sheeran en Justin Bieber beschuldigd van plagiaat

Acteurs Aladdin vol lof over Nederland­se Marwan Kenzari als Jafar

18:52 De Nederlandse acteur Marwan Kenzari krijgt van zijn tegenspelers en regisseur van de Disneyfilm Aladdin van alle kanten lof toegezwaaid. In de acteursversie van de legendarische animatiefilm uit 1992 speelt Kenzari de rol van grootvizier Jafar, de schurk in het verhaal. Het is de belangrijkste rol die Kenzari tot nu toe in Hollywood speelde. Eerder vertolkte hij bijrollen in onder meer The Mummy en Murder on the Orient Express.