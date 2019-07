Ed Sheeran in isolement vanwege bekendheid

Het leven van een beroemdheid is niet altijd rozengeur en maneschijn. Ed Sheeran komt vanwege zijn beroemdheid nog nauwelijks zijn huis uit. ,,Sinds een jaar of drie kan ik niet even naar de supermarkt om een brood te kopen’’, zegt de zanger in een interview met de Amerikaanse radio-dj Lenard Larry McKelvey, op zijn eigen YouTube-kanaal.

Met de radio-dj bespreekt Ed zijn nieuwste album No.6 Collaborations Project, waaraan hij met onder anderen Cardi B, Justin Bieber, 50 Cent en Eminem heeft gewerkt. Met de laatste heeft Ed Sheeran veel gemeen, vertelt hij. ,,We hebben een heel andere achtergrond maar ik zie veel overeenkomsten. We wonen allebei nog op de plek waar we zijn opgegroeid en we zijn allebei zo beroemd dat we niet naar buiten kunnen.’’

Eminem is voor Ed een groot voorbeeld van hoe om te gaan met beroemdheid. ,,Hoe hij het doet, daarvan denk ik zo moet ik het ook doen. Hij heeft kinderen en hij is een heel goede vader want hij is er altijd voor ze. Mijn grootste angst is dat ik mijn kinderen niet kan grootbrengen omdat ik altijd aan het toeren ben. Hij maakt een album en gaat dan een maand op tournee en dat is het.’’