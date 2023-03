Ed Sheeran kondigt album aan over ‘meest duistere gevoelens’: ‘Mijn zwangere vrouw had een tumor’

Ed Sheeran heeft woensdag zijn nieuwe album Subtract aangekondigd. Dat deed de zanger met een bericht op Instagram, waarin hij vertelt over hoe de plaat tot stand is gekomen. Alle heftige gebeurtenissen uit de afgelopen jaren zijn op de plaat terechtgekomen.

De Brit werkte naar eigen zeggen al tien jaar aan het album, maar gooide begin 2022 alles overhoop toen hij te maken kreeg met een reeks levensveranderende omstandigheden. ‘Binnen een maand kreeg mijn zwangere vrouw te horen dat ze een tumor had die pas na de bevalling kon worden behandeld. Mijn beste vriend Jamal, die als een broer voor me was, overleed plotseling en ik stond voor de rechter om mijn integriteit en carrière als songwriter te verdedigen’, schrijft Sheeran daarover.



Sheeran is in 2019 getrouwd met Cherry Seaborn, die hij al vanaf kinds af aan kent. Samen hebben ze twee kinderen: Lyra (0) en Jupiter (2). Het stel probeert zoveel mogelijk uit de publiciteit te blijven.

Toch inspireerde de privé-gebeurtenissen Sheeran om een album te maken waarop zijn ‘diepste, meest duistere gevoelens’ te horen zijn. ‘Voor het eerst heb ik geen album gemaakt dat mensen alleen leuk zullen vinden, maar heb ik echt geprobeerd om iets eerlijks te maken over waar ik mij nu in mijn volwassen leven bevind.’



Sheeran brak in 2011 door met het nummer The A Team, daarna volgde nog vele hits. Hij scoorde er meerdere in de Nederlandse Top 40. Zo stond hij onder meer met Shape of you 15 weken op de hoogste positie en 9 weken met Perfect. Zijn laatste single Celestial kwam in oktober vorig jaar uit.

