Ed Sheeran verdedigt zich zingend en met gitaar in plagiaatzaak

Ed Sheeran heeft in de rechtbank zijn gitaar gepakt en een klein stukje van zijn hit Thinking Out Loud gezongen. In New York loopt tegen de Britse zanger een plagiaatzaak omdat zijn nummer uit 2014 te veel zou lijken op Let’s Get It On van Marvin Gaye uit 1973.

Donderdag was Sheeran de eerste getuige voor zijn eigen verdediging. Hij vertelde de jury onder meer hoe het liedje binnen een paar uur tot stand is gekomen. Volgens hem was de tekst in eerste instantie I’m singing out now en is dat later veranderd in I’m thinking out loud. ,,Ik haal inspiratie uit heel veel dingen in mijn leven en mijn familie”, zei de singer-songwriter.

Op een gegeven moment pakte Sheeran de gitaar vanachter de getuigenbank vandaan, speelde het akkoordenschema van Thinking Out Loud en zong de openingszin: When your legs don’t work like they used to.

De zaak is enkele jaren geleden aangespannen door nabestaanden van Ed Townsend, die het nummer samen met Gaye schreef. Volgens de aanklagers zijn er ‘substantiële overeenkomsten’ tussen beide liedjes en zij eisen 100 miljoen dollar aan schadevergoeding. September vorig jaar bepaalde een Amerikaanse rechter al dat een jury een oordeel moet vellen, maar Sheeran moet dus ook zelf aanwezig zijn om te getuigen.

Juryleden moeten de nummers beoordelen op de melodie, harmonie en het ritme. De teksten van de nummers worden in de beoordeling achterwege gelaten. Sheeran moest vorig jaar ook voor de rechter komen, toen vanwege zijn nummer Shape of you (2017). Hij werd toen vrijgesproken van plagiaat, maar noemde de zaak wel ‘verwoestend voor de muziekindustrie’. Maandag gaat de zaak verder.

Kijk en luister hieronder naar ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran en ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye en beoordeel zelf de overeenkomsten en verschillen.