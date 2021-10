Eddy Zoëy krijgt wekelijkse talkshow op RTL 5

Elke week schuiven gasten aan die vertellen waarom zij bepaalde keuzes in hun leven maken en hoe zij omgaan met de reacties die zij krijgen. Het publiek in de studio mag daar dan op reageren. Met het programma wil Zoëy meningen, die online volgens hem vaak anoniem en ongevraagd worden verkondigd, weer een gezicht geven.

Zoëy presenteerde eerder al de datingshow Take Me Out. Recentelijk begon hij met de de opnames van zijn eerste reeks Ranking the Stars. Daar nam hij het stokje over van Paul de Leeuw.