Edison Oevreprijs voor trompettist Eric Vloeimans: ‘Je weet precies wat je aan jezelf hebt’

,,Zo’n oeuvreprijs is een goed begin,” zegt trompettist Eric Vloeimans met een brede grijns. Hij noemt het een momentopname, zoals eigenlijk al zijn projecten per definitie momentopnamen waren. Hij ziet het zo: als creatief musicus streef je ernaar altijd in het ‘nu’ te leven. Terugkijken is weinig zinvol. Hij luistert daarom ook helemaal nooit meer naar de cd’s als ze eenmaal zijn gemaakt. ,,Mijn cd’s zijn voor andere mensen. Heel mijn ziel en zaligheid heb ik in het maakwerk gestoken, maar als het klaar is, zit het erop. Dan is de cd voor de wereld. Ik kan beter naar iemand anders luisteren, waar ik wat van kan leren.”