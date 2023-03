EditieNL biedt excuses aan voor foutief gebruik foto uit Auschwitz: ‘Had nooit mogen gebeuren’

Rechtszaak tegen Thijs Römer verplaatst naar eind juli

De rechtszaak tegen Thijs Römer over vermeende zedendelicten is verplaatst naar 25 juli. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland na na berichtgeving van RTL Boulevard. Eerder zou de zaak op 19 juni dienen. De zaak komt voor in de rechtbank in Assen. De reden voor het veranderen van de datum heeft te maken met de planning van andere zaken.