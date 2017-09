Edsilia showt lijf in fijn jurkje en Wendy koopt toypoedel

Docent weigert 'vunzig' boek Stella Bergsma

18:08 Een docent Nederlands weigert auteur Stella Bergsma te ontvangen vanwege een "vunzig, smerig" verhaal dat zij heeft geschreven. Bergsma zou volgende week in het kader van de Literatour, een boekenweek voor middelbare scholieren, langs gaan op een middelbare school. Maar zij kreeg per ongeluk een mail onder ogen over de discussie die haar aanwezigheid opwekte binnen de sectie Nederlands.