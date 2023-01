Edward Norton ‘ongemakkelijk’ na ontdekking dat voorouders slaveneigenaren waren

Acteur Edward Norton voelt zich erg ongemakkelijk door de ontdekking dat zijn voorouders slaven bezaten, onder wie vijf jonge meisjes. Dat bleek gisteren in de uitzending van het programma Finding your roots , de Amerikaanse evenknie van Verborgen verleden . ,,Als je ‘slaaf van acht jaar’ leest, wil je gewoon dood.”

De 53-jarige Norton, onder meer bekend van rollen in Fight club, American history X en nu te zien in de Netflixfilm Glass onion: a knives out mystery, deed mee aan het negende seizoen van Finding your roots, waarin beroemdheden graven in hun verleden en stamboom. Hij kreeg in het programma een foto te zien van een echtpaar en hun vijf dochters, van 4, 6, 8, 9 en 10 jaar oud. Presentator Henry Louis Gates Jr. vertelde aan de acteur dat het een tot slaaf gemaakt gezin was, waar zijn voorouders de eigenaren van waren.

Norton vond het lastig om te zien. ,,Het korte antwoord is dat deze dingen ongemakkelijk zijn en dat je je er ongemakkelijk bij zou moeten voelen. Iedereen zou zich er ongemakkelijk bij moeten voelen”, zei de acteur volgens Metro. ,,Het is dan wel geen oordeel over jou en je eigen leven, maar het wel is een onderdeel van de geschiedenis van dit land. Dat moet worden erkend, en dan moet het worden bestreden.”

Hij maakte het daarna wat concreter. ,,Als je dingen persoonlijker maakt, heb je het over een man en vrouw met vijf meisjes – en deze meisjes zijn slaven. Geboren in slavernij...”. De presentator voegt er aan toe dat de meisjes geboren zijn als slaaf en dat hun leven lang zouden blijven. ,,Ja”, zei Norton. ,,Als je ‘slaaf van acht jaar’ leest, wil je gewoon dood.’’

Ophef

Finding your roots, dat niet in Nederland te zien is, is vaker gestuit op beroemdheden die slaveneigenaren in hun stamboom bleken te hebben. Niet allemaal willen ze daar openlijk over praten: zo overtuigde Hollywoodster Ben Affleck de redactie in 2014 ervan om die zwarte bladzijde in zijn familiegeschiedenis onbesproken te laten. Dat lekte later uit, waarna er veel kritiek kwam op het programma. Zender PBS heeft daarop de aflevering met Affleck in zijn geheel verwijderd.

Overigens heeft Edward Norton ook nog voorouders waar hij wél trots op is: hij blijkt een directe nazaat van Pocahontas. Zij redde als dochter van een stamhoofd de Engelse ontdekkingsreiziger John Smith. Haar verhaal werd wereldberoemd en over haar werd uiteindelijk Disneyfilm Pocahontas gemaakt.

