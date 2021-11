Edwin en Kirsten verruilen lammetjes voor wilde dieren in Ik Vertrek: ‘Spannender dan verwacht’

Voor 250.000 euro namen ze twee lodges over: een voor de verhuur, de ander om zelf in te wonen. ,,De beesten komen tot aan je zwembad”, glundert Edwin, als ze na een jaar corona-ellende eindelijk kunnen verhuizen. Tot hij ziet dat het zwembad moet worden schoongemaakt, want er ligt zebrapoep in.

Het is tóch even wennen, in plaats van geitjes en schapen in de achtertuin een optocht aan wilde dieren. ,,Al die vreemde geluiden”, zegt Edwin. Kirsten sluipt dichterbij om te kijken waar gebrul vandaan komt. ,,Dit is toch wel een beetje spannend.” Ze genieten er ook van. Aapjes komen bij hun lodge bananen jatten, het stel ziet impala's, zebra’s, zwijnen én een luipaard. Bij de plaatselijke kerkgemeenschap voelen ze zich al snel welkom en via via krijgen ze hulp met hun verbouwing.