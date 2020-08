Edwin Evers komt met eerste soloalbum

Het album komt er min of meer dankzij de coronacrisis. Omdat Edwin geen optredens meer had, dook hij in zijn thuisstudio en kwam de rest vanzelf. ,,Na een paar weken had ik vijf of zes liedjes en dacht ik: wat ga ik hier eigenlijk mee doen? Ik dacht: ‘ik ga het toch maar opnemen’.”



De 49-jarige Edwin heeft zoveel mogelijk alles zelf gedaan. Bijna alle muziek heeft hij ingespeeld, de tekst ingezongen en de liedjes geproduceerd. ,,Ik wilde dat het mijn ding zou worden”, aldus de muzikant. ,,Ik liep al een tijdje met het idee rond. Als ik ooit een keer tijd had, leek me dat leuk”, zei hij. ,,Het was nooit een bucketlistding. M’n leven zou niet mislukt zijn maar nu er tijd voor was had ik toch het idee: dat gaan we doen.”



Bang voor de reacties is Edwin niet. ,,Het is aan de ene kant spannend omdat ik iets heel anders ga doen dan waar mensen mij van kennen maar aan de andere kant kan ik dingen ook altijd goed relativeren. Je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. En dan heb je nog mensen die het fantastisch vinden of het slechtste wat ze ooit gehoord hebben. Die vier keuzes heb je”, lachte hij. ,,Erger dan dat wordt het niet.”



Het album ziet op 2 oktober het levenslicht.